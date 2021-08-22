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Haberler Sarmaşık Anne-kız alışverişe çıktılar

Anne-kız alışverişe çıktılar

Anne-kız alışverişe çıktılar

22.8.2021

BAŞARILI iş insanı Zeynep Yılmaz, önceki gün kızı Leyla Ilıcalı ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Meydan katında baş başa yemek yiyen anne kız, daha sonra yine meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Zeynep Yılmaz'ın çiçekli romantik şıklığı, kızı Leyna'nın ise yaşına uygun gençlik tarzı dikkatlerden kaçmadı.
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