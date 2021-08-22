Kanser önleyici mango

Tropik bir meyve olan mango, dünyanın en çok yenen meyvelerinden birisi. Mango sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Mango proteinlerin parçalanmasına ve sindirilmesine yardımcı olan enzimleri ve ayrıca sindirim kanalının verimli çalışmasını sağlayan lifleri içeriyor. Diyet lifi kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur. Mango meyvesinin posası karotenoidler, askorbik asit, terpenoidler ve polifenoller içerir. Bunların tümü meyvenin kanseri önleyici özelliklerinden sorumludur. Mangoda zeaksantin isimli gözü koruyan bir çeşit antioksidan bulunur. Bu da güneşin verdiği göz hasarlarına iyi gelir.

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