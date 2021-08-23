  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Kanseri yenen Şimal evliliğe ilk adımı attı

Kanseri yenen Şimal evliliğe ilk adımı attı

Kanseri yenen Şimal evliliğe ilk adımı attı

23.8.2021

Bir süre önce yakalandığı meme kanserini yendiğini duyuran şarkıcı Şimal, uzun zamandır aşk yaşadığı iş insanı Necati Arıcı ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişanlanan çift, aile arasındaki töreni sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Güzel şarkıcı gönderisinin altına, "Bizim için en güzel gün" notunu düşerken, kahve taşırken heyecanlandığı anları da takipçileriyle paylaştı. Şarkıcıyı, ailesi ve yakın dostları bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kanseri yenen Şimal evliliğe ilk adımı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.