Kanseri yenen Şimal evliliğe ilk adımı attı

Bir süre önce yakalandığı meme kanserini yendiğini duyuran şarkıcı Şimal, uzun zamandır aşk yaşadığı iş insanı Necati Arıcı ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişanlanan çift, aile arasındaki töreni sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Güzel şarkıcı gönderisinin altına, "Bizim için en güzel gün" notunu düşerken, kahve taşırken heyecanlandığı anları da takipçileriyle paylaştı. Şarkıcıyı, ailesi ve yakın dostları bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.