Repertuvarıyla şaşırttı

90'LARIN pop yıldızlarından Bendeniz, Çeşmeli tatilcilerle Alaçatı Şerefe'de buluştu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen ve bu yaz ilk kez Çeşme'de sahneye çıkan şarkıcı, pop çalışmalarının dışında arabesk parçalara da yer verdi. Mekana gelen müşteriler, Bendeniz'den beklemedikleri arabesk hamlesi karşısında şaşkınlık yaşadı.

TATİLE DÜGÜN ARASI VERDİ

Geçtiğimiz hafta yakın arkadaşı manken sunucu Fatoş Kabasakal'ın düğünü için İstanbul'a giden marka ve stil danışmanı Ezgi Tuna, eğlenceli geçen düğün sonrası yeniden Çeşme'deki tatiline geri döndü. Aynı zamanda moda organizasyonlarında da sunuculuk yapan İzmirli güzel, "Defileleri ve özel çekimleri çok özledim. Geçen kış döneminde hepsine hasret kaldık. Umarım bu yıl o renkli günlere geri döneriz" dedi.

AİLECE YEMEK YEDİLER

DÖNMEZ Varil'in Genel Müdürü Sebahattin Dönmez, ailesiyle birlikte Alaçatı Kime Ne'de Ferman Toprak'ı dinledi. Eşi Derya Hanım, çocukları Seda, Derin ve onların arkadaşı Dilay Tonga ile birlikte en ön masada oturan Sebahattin Bey, sanatçının şarkılarıyla eğlenirken, yaptığı esprilerle de neşeli dakikalar geçirdi.

ERCAN AKGÜN