‘Sahne kıyafetim bit pazarından’

BODRUM Antik Tiyatro'da sahne alan Karsu, müzik ziyafeti yaşatırken, sahne kıyafetini ikinci el ürünlerin satıldığı bit pazarından aldığını söyleyerek sevenlerini gülümsetti. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Karsu, tarihi Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Sevenlerinin karşısına siyah elbise ve ışıltı bir çizme ile çıkan Karsu, "Elbisemi bit pazarından 15 Euro'ya aldım" diyerek sevenlerini kahkahaya boğdu.

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