İzmirli olmanın hayalini kuruyor

ANKARA Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesindeki eğitimini 1996 yılında yarıda bırakarak müziğini yapabilmek için İstanbul'a yerleşen Ferman Toprak da gözünü İzmir'e dikti. Toprak, birçok ünlü gibi İzmir'de ev sahibi olmak için yakın arkadaşı Sebahattin Dönmez'den yardım istedi. Dönmez çiftinin villasında misafir olan Toprak Çeşme'de ailesi ile birlikte oturacağı bir villa bakıyor. Ünlü isim İzmir ve İzmirlileri çok sevdiğini ve mutlaka tatil için İzmir'i tercih ettiğini söyledi.

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