Seneye daha da güzel olacak

VAKKORAMA Waterpsorts Championship Türkiye Windsurf Şampiyonası'nın Alaçatı'da gerçekleştirilmesini sağlayan iş insanı Cem Hakko, başarılı bir organizasyon yaptıkları için mutluydu. 3 gün süren etkinliğin baş sponsorlarından olan Tezmarin ve Beneteau'nun sahibi Ralf Tezman ve oğlu Emir (9) ile sohbet eden Hakko, seneye daha da güçlü bir turnuva düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

KIŞIN DA SÖRFE DEVAM

OYUNCU çift Barış Falay ve Esra Ronabar Falay'ın oğulları Mavi Rüzgar (12), hafta sonu Alaçatı'da düzenlenen Türkiye Windsurf Şampiyonası'na katıldı. 2 yıldır eğitim alan ve ilk kez sörf şampiyonasına katılan Mavi, bundan sonraki turnuvalara da katılmak istediğini dile getirdi. Çocukları için bu sporu yakından takip ettiklerini belirten Barış Falay, "Eğitimini sürdürebilmesi için kış aylarında da Alaçatı'ya gelip gideceğiz" dedi.

SEÇİMLER ÖNCESİ DİNLENİYOR

İZMİR Kuyumcular Odası Başkan adayı Murat Kurtuluş Buyrukçu, eşi Ayşe Hanım ile birlikte Alaçatı'da akşam yemeği sonrası mekanları dolaştı. Oda seçimlerinin ocak ayında olacağını söyleyen Buyrukçu, "Hareketli bir süreç olacağı için yaz dönemini dinlenerek geçiriyorum. Seçim tarihi yaklaştıkça fazlasıyla yorulacağız zaten" dedi.

ERCAN AKGÜN