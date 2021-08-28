Nostradamus Ebru

İZMİR ekibi Göztepe'den Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk ile eşi Ebru Şancı, Cimbom'un UEFA kurası öncesi yazışmasıyla sosyal medyaya damga vurdu. Eşine kura tahminini mesajla gönderen Şancı, yazışmanın ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.
Eski mankenin attığı mesajda "Size çıkacak takımları söylüyorum; Lazio, Moskova..." yazdığı görüldü. Takipçilerinden tebrik mesajları alan Şancı, "2 tane bildim" dedi.
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