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Haberler Sarmaşık İzmirli kahramanını sahneye davet etti

İzmirli kahramanını sahneye davet etti

İzmirli kahramanını sahneye davet etti

29.8.2021

ŞARKICI Hande Yener, Alaçatı'da bir mekanda sahne aldı. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sıkışan trafiği görünce çözümü otostop çekmekte bulan Yener, kendisini motosikletiyle havaalanına götüren Erdal Ünal'ı konserine davet edip sahneye çıkardı. Kahramanıyla birlikte 'Naber' şarkısını söyleyen Yener yaptığı paylaşımda, "Yolda bulduğum arkadaşım Erdal Ünal. Davetimi kırmadı geldi. Sahneye çıktı. Beraber şarkı bile söyledik" notunu düştü.
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