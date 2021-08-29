Ünlülere THODEX suçlaması

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer, Türkiye'de 108 milyon dolar vurgun yaptıktan sonra yurt dışına kaçmıştı. Yapılan bir ihbar sonrasında Özer'in Türkiye'deki sevgilisiyle görüştüğü ortaya çıktı. Suç duyurusu dilekçesine göre, Özer'in kız arkadaşı Thodex'in reklamlarında oynayan ünlü isimlerden biriydi. Faruk Fatih Özer, Thodex'i tanıtıp büyütmek için birçok ünlü isimle anlaşmış, reklam yüzü olarak kullanmıştı.

NE KADAR KAZANDILAR?

Reklam için kamera karşısına geçen Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı'ya suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, şüpheli sıfatındaki bu isimlerin Thodex reklamından sonra elde ettikleri mal varlıklarının tespiti ve Özer ile yaptıkları konuşmaların kaydı talep edildi. Thodex mağdurlarının avukatı Sinan Keskin, "Fatih Faruk Özer'in irtibatlı olduğu, organizasyonda yer alan manken, oyuncu ve kamuoyuna mal olmuş çeşitli kişiler hakkında da bu irtibatın ortaya çıkartılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi