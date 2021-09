C vitamini katarakt oluşumunu önlüyor

Zeytinyağı, balık, taze sebze, meyveler ile et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenmenin göz rahatsızlıklarını azalttığını vurgulayan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, antioksidan içeren ve C vitamini açısından zengin narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi meyvelerin düzenli olarak tüketilmesinin katarakt oluşumunun önüne geçtiğini de kaydetti. Op. Dr. Asena, ayrıca 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre Akdeniz tipi beslenmenin yaşlanmayla birlikte görülen sarı nokta hastalığında da olumlu yönde etkileri olduğunu ifade etti.

Zeytinyağı, balık, taze sebze, meyveler ile et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenmenin göz rahatsızlıklarını azalttığını vurgulayan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, antioksidan içeren ve C vitamini açısından zengin narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi meyvelerin düzenli olarak tüketilmesinin katarakt oluşumunun önüne geçtiğini de kaydetti. Op. Dr. Asena, ayrıca 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre Akdeniz tipi beslenmenin yaşlanmayla birlikte görülen sarı nokta hastalığında da olumlu yönde etkileri olduğunu ifade etti.

SAĞLIKLI BESLENME VARİSİ ÖNLÜYOR

Varisin toplumda her 3 kişiden birinde yaygın olarak görüldüğünü belirten Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, kan dolaşımı ve beslenme ilişkisinin varis açısından da önemli olduğunu belirtti.

Yaz aylarında serinletici etkisi sebebiyle tercih edilen dondurma yerine meyve yemenin önemli olduğunu vurgulayan Köksal, "Kavun, karpuz, çilek gibi meyveler C vitamini ve mineraller içerir. Meyve yiyerek hem vücudun ihtiyacı olan suyu alır, hem de içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde kan dolaşımı desteklenmesiyle varis şikayetinde azalma görülebilir" dedi

MEME KANSERİNE YENİ İLAÇ UMUDU

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Çevik, ilaç dirençli meme kanserlerinin tedavisi için geliştirilecek olan biyoteknolojik ilaç üzerinde çalışmalara başladı. TÜBİTAK'ın desteklediği proje ile meme kanseri hastalarına şifa aranacak. ADÜ Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Çevik'in yürütücülüğü yaptığı proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Yenilikçi İlaç Geliştirme Stratejik AR-GE Proje Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Prof.Dr. Özge Çevik'in yürütücülüğünde ilaç dirençli meme kanserlerinin tedavisi için geliştirilecek olan biyoteknolojik ilaç formülasyon projesi, ADÜ ve Acıbadem Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşecek. ■ İHSAN KARATAŞ