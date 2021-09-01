Ustayı kaybettik

Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta sanatçı Ferhan Şensoy'dan gelen acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. Kurucusu olduğu, Ortaoyuncular'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun..." denildi.

İstanbul Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, Meddahlık geleneğinin simgesi kavuğu 30 yıla yakın süre taşıma onuruna sahip Ferhan Şensoy'un ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

BABALARI USTASIYDI

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un eski eşi Derya Baykal, kötü haberi sosyal medya hesabından "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz" sözleriyle duyurdu.

Babasını kaybeden oyuncu Derya Şensoy ise "Canım babacığım uçtu göklere" mesajını paylaştı. Şensoy'un diğer kızı Müjgan Ferhan Şensoy da yaşadığı büyük üzüntüyü sosyal medyada dile getirdi.

PERRAN KUTMAN: Haberi aldığında gözyaşlarına boğulan Perran Kutman, "Çok güzel günler geçirdik, çok güzel oynadık. Allah aileye, aileye sabır versin. Çok acı, yüreğim acıyor, çok canım acıyor. Tiyatroyla ilgili yürekli bir adamdı. 'Ferhangi Şeyler', bin küsür oyun oynanır mı? Adam gibi adamdı" dedi.

NEVRA SEREZLİ: Belgeseli çekilecekti, geç kalındı. Tiyatroya çok büyük şeyler kattı. İlk yıllardan beri küçük sahnelerinden itibaren izlerim. Sadece sahnede seyirciyi elinde tutmasıyla örnek olmuştur. Her sene üst üste seyretseniz bıkmazdınız. Sanatçı kişiliğinin altını dolduran bir insandı. Çok büyük bir değeri kaybettik. Ona hayranlığımı her zaman belirtmişimdir.

NABİL ÖZGENTÜRK: Yönetmen Nebil Özgentürk, "Ferhan Şensoy tiyatroyu kendinden sonraki kuşaklara aktardı ve öğretti. Onu bu toplum unutmaz. Mahallemizin güzel abisini kaybettik" ifadelerini kullandı.

MELEK BAYKAL: "Çok üzgünüm. Rahatsız olduğunu biliyordum, dualar gönderdik ona ama kurtaramadık."

YARIN SES TİYATROSU'NDA TÖREN

OYUNCU Şevket Çoruh sosyal medya hesabından Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları paylaştı. Çoruh'un Twitter hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Şensoy'un cenazesi, 2 Eylül Perşembe günü saat 13:00'da Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek, törenin ardından; Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyun Kabristanı'na defnedilecektir."

İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Ferhan Şensoy 2016 yılında Rasim Öztekin'e teslim etmişti. Şensoy, kavuğunu teslim ettiği Rasim Öztekin'den 5 ay sonra hayata gözlerini yumdu.