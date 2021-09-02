Kovid-19’a yakalanan Levent: Çok şaşkınım

AHBAP Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile korona virüse yakalandığını duyurdu. Yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığını belirten ünlü müzisyen, "Ben de inanamıyorum şaşkınlık içerisindeyim. Hiçbir belirtisi yok. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor; iki kez aşı olduğumdan dolayı, böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söyledi" ifadelerini kullandı. Takipçileri ise, sevilen sanatçıya geçmiş olsun mesajlarıyla destek verdi.

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