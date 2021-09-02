Usta tiyatrocu Nusret Çetinel kalbine yenildi

TİYATRO ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel, dün gece vefat etti. Ankara'da evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki usta oyuncu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1952'de Ankara'da dünyaya gelen Nusret Çetinel, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev alan Çetinel, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de birçok projeye hayat vermişti.

DİĞER