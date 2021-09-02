  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Usta tiyatrocu Nusret Çetinel kalbine yenildi

Usta tiyatrocu Nusret Çetinel kalbine yenildi

Usta tiyatrocu Nusret Çetinel kalbine yenildi

2.9.2021

TİYATRO ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel, dün gece vefat etti. Ankara'da evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki usta oyuncu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1952'de Ankara'da dünyaya gelen Nusret Çetinel, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev alan Çetinel, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de birçok projeye hayat vermişti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Usta tiyatrocu Nusret Çetinel kalbine yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.