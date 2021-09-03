Ustaya son veda

Tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında ölen Türk tiyatrosunun usta ismi, oyuncu ve yazar Ferhan Sensoy, ailesinin, meslektaşlarının ve sevenlerinin katıldığı büyük bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı için ilk tören Galatasaray Lisesi'nde düzenledi.

SALONA SIĞMADILAR

Şensoy'un cenazesi ardından Beyoğlu Ses Tiyatrosu'na getirildi. Birçok ünlü ismin katıldığı uğurlamanın ardından cenaze, Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Şensoy'un cenazesi ilk olarak öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Buradaki törende kızları Müjgan ve Derya Şensoy gözyaşlarına boğuldu.

Sanatçının büyük kızı Müjgan, "Babamın burada olmaktan o kadar mutlu olduğunu biliyorum ki. Hastanede hep Galatasaray'ı soruyordu. Babamı kucakladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz" dedi. Daha sonra ünlü tiyatrocunun naaşı İstiklal Caddesi üzerinden Beyoğlu Ses Tiyatrosu'na getirildi.

Babasının resmini taşıyan Derya Şensoy, yol boyunca gözyaşlarını tutamadı. Şensoy'un cenazesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tören mangası tarafından omuzlara alınarak usta tiyatrocunun kurucusu olduğu Ortaoyuncular Tiyatrosu'na taşındı.

ERSOY: ULU BİR ÇINARDI

Şensoy'un eski eşi Derya Baykal, kızları Müjgan ve Derya Şensoy ile sanatçı dostları duygusal birer konuşma yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk tiyatrosunun ulu bir çınarını kaybettiğini belirterek, "Sanattan kazandığının tamamını yine sanatı için harcadı. Bu toprakları ve insanımızı çok sade ve yalın şekilde anlatan çok güçlü bir dili vardı" dedi.