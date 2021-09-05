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Alaşehir Üzüm Festivali Derya Uluğ konseriyle şenlendi

Alaşehir Üzüm Festivali Derya Uluğ konseriyle şenlendi

5.9.2021

ALAŞEHİR Üzüm Festivali kapsamında düzenlenen 'En Güzel Üzüm' yarışmasında çiftçiler tezgahlardaki üzümleriyle mücadele etti. Festival akşamı ise Derya Uluğ konseriyle şenlendi. Yarışmada çiftçiler tarafından yetiştirilerek jüri üyelerine sunulan üzümler renk, tat, tane standardı, temizlik ve hastalık kriterleri üzerinden değerlendirildi, ilk üçe giren yarışmacılar ödüllendirildi. Birbirinden güzel ve hareketli parçalarıyla izleyenleri coşturan konser sonrası Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Derya Uluğ'a teşekkür ederek, çiçek ve Alaşehir üzümü hediye etti.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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