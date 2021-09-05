Güzellerden Yeni Asır’a ziyaret

ULUSLARARASI Model of Models Yarışması'nın Türkiye ayağı Model of Turkey (Ulusal Model Yarışması) büyük bir coşku ve heyecanla İstanbul Point Hotel Barbaros'ta gerçekleştirildi. Dereceye giren modeller, yarışmanın Türkiye franchise sahibi ve yapımcısı Deniz Şaman ile Yeni Asır Gazetesi'ni ziyaret etti.

HAYALLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ

ZİYARETE, Model of Turkey 2020- 2021 ünvanının verildiği Kardelen Pulat ve Mert Albayrak başta olmak üzere 2. model Cansu Ece Kaya, En Güzel Yüz seçilen Jülide Öztürk, Sosyal Medya kategorisinde seçilen Selim Bulut ve Gaye Sevda Yıldırım ile en iyi yürüyen model seçilen Fatih Enes Uyar ve gazeteci Haydar Koçak katıldı. Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve Haber Koordinatörü Sezai Elgin tarafından ağırlanan ekip, hayallerini ve hedeflerini anlattı. Modeller, koreograf Ferhan Aral Creative'den modellik eğitimi ve İysa Oyuncu Akademisi'nden oyunculuk eğitimi alarak kendilerini geleceğe hazırladıklarını söyledi. Yapımcı Deniz Şaman ise, "Buradaki modellerimiz, dereceye layık görülen modellerimizdir. Onları ilgi alanlarına göre ayırarak mesleki kariyerleri için hazırlayacağız. Onları hayallerine ulaştırmakta kararlıyız" dedi.

ÇİN'DE YARIŞACAKLAR

ŞAMAN şöyle konuştu: "Dizi ve film yapımcılarımız ile ülkemizin moda sektörü temsilcileri onları görecek ve gerekli ilgiyi göstereceklerdir. Onları yakında beyaz camda başarılı performansları ile izleyeceğiz. Bu aşamada hep beraber azimle çalışmamız gerekiyor. Hayallerinizden asla vazgeçmiyoruz ve vazgeçmeyeceğiz. Kardelen Pulat önümüzdeki dönemde Çin'de yapılacak 'Miss Bikini Universe' yarışmasına hazırlanacak. Mert Albayrak ise yine Çin'de düzenlenecek 'Mister Ocean' için hazırlanacak."