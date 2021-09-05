Yaz bitti aşk bitti

BU yaz aşklarıyla gündemde olan ünlü çiftlerin ilişkileri, yazın bitişiyle birlikte sona erdi. Ağustos'un başında ayrılan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu çifti ile Ağustos sonunda yollarını ayıran Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çiftinden sonra şimdi de Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu ikilisi beraberliklerini sonlandırdı.

Ayrılık kararını birlikte alan Atan ve Yağcıoğlu, sona eren ilişkilerini Instagram hesaplarından yazılı olarak aynı anda duyurdu. 1,5 yıllık ilişkilerini bitiren oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, önce sosyal medya üzerindeki aşk fotoğraflarını kaldırmış, ardından da birbirlerini takipten çıkarmıştı.

TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Oyuncu çift İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü de Instagram'da fotoğraflarını silip, birbirlerini takipten çıkardı. 3 aydır sevgili olan Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan ise bu yaz yollarını ayıran son ünlü çift oldu. Yaz boyunca ilişkilerinin çok iyi durumda olduğunu belirten ünlü çiftler nazara mı geldi yoksa yanlış kararlar mı aldı bilinmez ama kimilerine göre projeler için bilinçli olarak yollarını ayırdıkları konuşuluyor.

ERCAN AKGÜN