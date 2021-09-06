Binicilik dersleri Osman Bey’den!

atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i başarılı oyuncu Burak Özçivit, bu sezon eşi Fahriye Evcen'le ekran rekabeti yaşayacak. Özçivit, "Yeni sezonda Fahriye ile birlikte iki ayrı dizide çalışıyor olacağız, heyecanla bekliyoruz. Fahriye'ye binicilik hakkında yardımcı olmaya çalışıyorum, kendisi fazlasıyla üstesinden geldi" dedi.
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