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Haberler Sarmaşık Bodrum’da Kenan Doğulu rüzgarı esti

Bodrum’da Kenan Doğulu rüzgarı esti

Bodrum’da Kenan Doğulu rüzgarı esti

7.9.2021

ORGANİK içerikli gazlı içecek serisi ORGANICS by Red Bull, eylül boyunca devam edecek etkinliklerinin ilkini Bodrum'da gerçekleştirdi. Katılımcılar, hem organik içecek lezzetleriyle tanıştı hem de yazın son 'Ken on the Beach' konserinde Kenan Doğulu ile eğlendi. Alanında birbirinden yetenekli isimlerin arkadaşlık ettiği ORGANICS by Red Bull'un, "Yetenek doğasında var" sloganıyla düzenlenen ve 4 Eylül tarihinde Xuma Beach Yalıkavak'ta gün boyu süren etkinliğinde yazın keyfini çıkaranlar ve müzikseverler; sanat ve gastronomiyi harmanlayan keyifli bir gün geçirdi.

■ ADEM ÜLKER- MUĞLA

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