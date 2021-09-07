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Haberler Sarmaşık Boşandı ve çocuklarının velayetini aldı

Boşandı ve çocuklarının velayetini aldı

Boşandı ve çocuklarının velayetini aldı

7.9.2021

ESKİ futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında yaklaşık 2,5 yıldır devam eden boşanma davası karara bağlandı. Mahkeme, tarafların boşanmasına, üç çocuğun velayetinin baba Emre Aşık'a verilmesine karar verdi. Aşık, "Artık üç çocuğumla beraber yeni bir hayata başlayacağım nasip olursa" dedi. İstanbul 10. Aile Mahkemesi'ndeki gizli yapılan duruşmaya, Emre Aşık avukatlarıyla katıldı. Yağmur Aşık ise duruşmaya gelmedi
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