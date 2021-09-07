‘Doğa, Bahçeler, Düşler’ sergisi Arkas Sanat’ta

ARKAS Sanat Merkezi'ndeki 'Doğa, Bahçeler, Düşler' sergisi, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan döneme ait doğayı yücelten birçok çalışmaya yer veriyor. Sergide; sanat, doğa, bahçe ve insan arasındaki ilişki Arkas Koleksiyonu'ndan derlenen eserler aracılığıyla gündeme taşınıyor. Pek çok farklı döneme ve üretim alanına ışık tutan sergide, 16. yüzyıl Flaman duvar halılarının yanı sıra 19. yüzyıla tarihlenen ve Osmanlı saray halıları geleneğini yansıtan Feshane ve Kumkapı halıları da yer alıyor.

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