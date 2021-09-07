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Haberler Sarmaşık Salkım’ın babası hayatını kaybetti

Salkım’ın babası hayatını kaybetti

Salkım’ın babası hayatını kaybetti

7.9.2021

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde yaşayan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Yeşim Salkım'ın kendisi gibi sanatçı olan babası Dursun Salkım hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 haftadır Kovid-19 teşhisiyle Milas'ta tedavi gören 80 yaşındaki Dursun Salkım, önceki gün hayatını kaybetti. Milas'ta doğan müzisyen, oyuncu ve öğretmenlik yapan Salkım'ın kızı Yeşim Salkım da babasının rahatsızlığından dolayı 3 yıl önce Milas'a yerleşmişti. Ünlü sanatçı Salkım, babasının vefatı sonrası, "Huzurla uyu, nur içinde uyu. Seni çok seviyorum. Son bir kez sarılamadım, o koyuyor bana" paylaşımı yaptı. Salkım'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

■ ADEM ÜLKER

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