Salkım’ın babası hayatını kaybetti

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde yaşayan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Yeşim Salkım'ın kendisi gibi sanatçı olan babası Dursun Salkım hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 haftadır Kovid-19 teşhisiyle Milas'ta tedavi gören 80 yaşındaki Dursun Salkım, önceki gün hayatını kaybetti. Milas'ta doğan müzisyen, oyuncu ve öğretmenlik yapan Salkım'ın kızı Yeşim Salkım da babasının rahatsızlığından dolayı 3 yıl önce Milas'a yerleşmişti. Ünlü sanatçı Salkım, babasının vefatı sonrası, "Huzurla uyu, nur içinde uyu. Seni çok seviyorum. Son bir kez sarılamadım, o koyuyor bana" paylaşımı yaptı. Salkım'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

■ ADEM ÜLKER