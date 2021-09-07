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Tüm ezberleri alt üst edecek

ATV ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın üçüncü sezon kadrosu belli oldu. Dizinin yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, yeni hikaye ve karakterlerle dizinin hikayesinin tüm ezberleri alt üst edeceğini müjdeledi

Tüm ezberleri alt üst edecek

7.9.2021

Geçtiğimiz hafta çekimleri başlayan, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu. Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç, 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler.

MERAK KONUSU OLDU
Kadroya katılan oyuncuların karakterleri ise şimdiden merak konusu oldu. 'Kuruluş Osman' dizisi yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezon çekimlere başlaması ile ilgili yaptığı açıklamada yeni hikaye ve karakterlerle, kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini izleyiciye müjdelemişti.

ÇARSAMBA AKSAMLARININ GALİBİ
YAPIM, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ile Erkan Nurhan'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

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