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Haberler Sarmaşık Haftada iki gün deniz börülcesi tüketin

Haftada iki gün deniz börülcesi tüketin

Haftada iki gün deniz börülcesi tüketin

10.9.2021

DENİZ börülcesi, içerdiği tuz mineralleri sayesinde vücuttaki tuz oranını dengeliyor. Ortaya çıkan guatr şiddetini azaltıyor. Güçlü sodyum ve kükürt maddeleri içeren deniz börülcesi idrar problemine iyi geliyor. C vitamini vücudun vazgeçilmezleri arasındadır. Deniz börülcesi gibi C vitamini bakımından zengin besinleri haftada en az iki kez tüketilmesinde fayda var.
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