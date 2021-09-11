Atasever ile Erdem nikah masasına oturdu

MEHMET Erdem ile Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin mutluluğu, nikah sırasında çekilen fotoğraflara yansıdı. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Nikaha sınırlı sayıda davetli katıldı. Vildan Atasever, Arzu Ayar imzalı sade bir gelinlik giyerken Mehmet Erdem'in tercihi siyah bir takım elbise oldu.

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