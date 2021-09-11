İzmir’i ve İzmirlileri çok seviyorum

9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü'nde İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri'nde sahneye çıkan Hakan Altun, muhteşem bir geceye imza attı. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuyla da ilgili konuşan sanatçı, "99 yıl önce özgürlüğümüze kavuşmamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve bu uğurda şehit olan tüm askerlerimizi, vatandaşlarımızı şükran ve saygıyla anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın İzmir" dedi. İzmir'de sahneye çıkmaktan her zaman keyif aldığını dile getiren Hakan Altun, "Aslen İstanbulluyum, Bodrum'da yaşıyorum ama bir gün başka şehirde yaşamak isteseydim kesin İzmir olurdu. Bu şehri ve insanlarını çok seviyorum" dedi.

■ ERCAN AKGÜN