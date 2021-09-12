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Haberler Sarmaşık Aygen ailesinin keyfi yerinde

Aygen ailesinin keyfi yerinde

Aygen ailesinin keyfi yerinde

12.9.2021

BAŞARILI oyuncu Murat Aygen ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Nihan Aygen, kızları ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi. Okul çıkışı kızları Nil ile geldikleri AVM'de yemek yiyen Aygen ailesi, sonrasında ise Nil için okul alışverişine daldı. Kızını omzunda gezdiren Murat Aygen, "Kızım için her şeyi yaparım. Gördüğünüz gibi başımın üstünde yeri var" diyerek herkesi güldürdü.
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