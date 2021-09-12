Ceylan Ertem İzmirlileri coşturdu

POP müziğin sevilen isimlerinden Ceylan Ertem, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın konser alanlarından Mogambo Geceleri'nde sahne aldı. Seslendirdiği her şarkısında seyirciyi kendisine hayran bırakan Ertem, İzmirli dinleyicilerine bir de sürpriz yaptı.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

PANDEMİ sürecini oldukça verimli geçirdiğini söyleyen Ertem, yeni şarkılarını ilk kez canlı olarak İzmir'de söyleyeceğini müjdeledi. Hayranlarından büyük alkış alan güzel şarkıcı, konserde birçok sanatçıya ait eseri de etkileyici sesiyle repertuarına taşıdı. Programına slow çalışmalarla başlayan ve aralarda türkülere de yer veren Ertem, "Bu gece bütün aşıkları, ozanları, onların hak ettiği gibi anacağız" dedi. Aşık Mahsuni'den Zalım'ı seslendirdikten sonra sevenlerini coşturmak için tempoyu yükselten sempatik isim, hareketli şarkılarla eğlenceli bir akşam yaşattı. İzmir'de sevenleriyle buluştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Ertem, final parçasını söyledikten sonra alkışlarla sahneden uğurlandı.

ERCAN AKGÜN