ÜNLÜ oyuncu Serenay Sarıkaya (29), önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Cem Yılmaz ile ilişkisini bitirdikten sonra ciddi bir birliktelik yaşamayan Serenay Sarıkaya, bir süredir adı aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Umut Evirgen hakkında ilk kez konuştu. Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan Umut Evirgen ile ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu, "Bunlar sadece iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu dedikodulardan sıkıldım" diyerek hakkında çıkan dedikoduları yalanladı.
Serenay’dan iddialara ‘sıkıldım’ cevabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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