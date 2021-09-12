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Haberler Sarmaşık Sosyetik güzel soluğu dostlarının yanında aldı

Sosyetik güzel soluğu dostlarının yanında aldı

Sosyetik güzel soluğu dostlarının yanında aldı

12.9.2021

CEMİYET hayatının sevilen simalarından olan Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Katıldığı bir davet sonrasında AVM'ye gelen sosyetik güzel, soluğu yakın arkadaşlarının yanında aldı. Meydan katında bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Şendir, buluşma öncesinde kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi. Her zaman şıklığı ve güzelliğiyle dikkat çeken Burcu Şendir, tarzıyla göz kamaştırdı.
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