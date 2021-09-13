Arda özelestiri verdi: Yüzde 100 haksızım

GALATASARAYLI futbolcu Arda Turan, kendi adını taşıyan belgeselinde Berkay Şahin ile yaşadıklarını ilk kez anlattı. Olayın olduğu gece sabah 05:00'te 8 aylık hamile eşine mesaj atıldığı için hastaneye gittiğini söyleyen Turan, "Maalesef sevmediğim birine şiddet uyguladım" dedi. Özlem Ada Şahin'i taciz etmediğini vurgulayan ünlü futbolcu, "Benim eşime kimse sabah 05:00'te mesaj atamaz. Şiddet, hastane ve silah olayında yüzde 100 haksızım. Tek bir olayda çok haklıyım. Ben kimseyi taciz etmedim" diye konuştu.

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