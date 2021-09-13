  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Ayşe konaktan gidecek mi?

Ayşe konaktan gidecek mi?

Ayşe konaktan gidecek mi?

13.9.2021

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, bu akşam yine nefes kesen bir bölümle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Ferit ve Ayşe gerçekten karı koca olmanın keyfini yaşarken, Baha'nın ortaya çıkıp "Ayşe benim eski nişanlım" demesiyle her şey alt üst olur.

HAYATI ALT ÜST OLUYOR
Ayşe'nin kendisine yalan söylediğini anlamasıyla hayal kırıklığına uğrayan Ferit, bir karar aşamasındadır. Ayşe ise her şeyden habersiz, aşkın büyüsüne kapılmış haldedir. Ancak Ferit'in verdiği karar onun da hayatını alt üst edecektir. Hande, Ayşe'den kurtulmuş olmanın sevincini yaşamaktadır. Ancak Baha tehlikesi henüz ortadan kalkmamıştır. Bu durumun farkında olan ve iyice köşeye sıkışan Hüseyin bir karar alır. Bu karar Ayşe ve Ferit'in hayatını tümüyle değiştirecektir.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayşe konaktan gidecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.