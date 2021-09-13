  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık İrem Derici’den Zeki Müren selamı

İrem Derici’den Zeki Müren selamı

İrem Derici’den Zeki Müren selamı

13.9.2021

POP müziğin sevilen ismi İrem Derici, sanat güneşi Zeki Müren'in selamı ile sahneye çıktı. Başarılı şarkıcı, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 30 bin kişinin katıldığı konserinde sevenlerine sürpriz yaptı.

Yıllar önce Zeki Müren'in, pankartla sahneye çıkmasından esinlenerek taç şeklinde "Canım Ege'me saygımla geldim" yazılı pankart ile sahneye çıkan Derici dakikalarca alkış aldı. Ünlü popçu İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

■ ŞENOL KANTÜRK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İrem Derici’den Zeki Müren selamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.