İrem Derici’den Zeki Müren selamı

POP müziğin sevilen ismi İrem Derici, sanat güneşi Zeki Müren'in selamı ile sahneye çıktı. Başarılı şarkıcı, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 30 bin kişinin katıldığı konserinde sevenlerine sürpriz yaptı.

Yıllar önce Zeki Müren'in, pankartla sahneye çıkmasından esinlenerek taç şeklinde "Canım Ege'me saygımla geldim" yazılı pankart ile sahneye çıkan Derici dakikalarca alkış aldı. Ünlü popçu İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

■ ŞENOL KANTÜRK