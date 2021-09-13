Melankolik Sena

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda konser veren genç şarkıcı Sena Şener, “Bu gece şarkılarımla sizleri üzeceğim” deyip slow parçalarıyla sevenlerine keyifli olduğu kadar hüzünlü bir gece yaşattı

ALTERNATİF müziğin beğenilen isimlerinden Sena Şener, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Mogambo Geceleri'nde sevenleriyle buluştu. Güçlü sesiyle dinleyenleri mest eden Şener, sempatik tavırlarıyla da bir kez daha kendisine hayran bıraktı. 17 yaşından beri müzikle uğraştığını belirten ve Türkçe parçaların yanı sıra DJ Mahmut Orhan ile birlikte hazırladığı yabancı çalışmalarını da seslendiren güzel şarkıcı, gecenin temposunu orta seviyede tutmaya çalıştı.



SILA'YA GÖNDERME

"BU gece söyleyeceğimiz parçalarla hem eğleneceğiz hem üzüleceğiz. Ancak çoğunlukla üzeceğim sizi" diyen Sena Şener, sözünü tuttu ve konserin büyük bir bölümünü slow şarkılara ayırdı. Geçtiğimiz haziran ayında çıkardığı "Benimle Yan" şarkısının ismini "Yan Benimle" olarak koymayı düşündüğünü, ancak Sıla'nın da böyle bir parçası olduğu için ismini değiştirdiğini belirten Şener, "Sıla ile pişti olmak en son istediğim şey" yorumunu yaptı.



ERCAN AKGÜN