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Haberler Sarmaşık Günel sürpriz projelerle dönecek

Günel sürpriz projelerle dönecek

Günel sürpriz projelerle dönecek

15.9.2021

AZERİ şarkıcı Günel Zeynelova önceki gün Vadistanbul'da kameralara yansıdı. Yeğeni ile alışverişe çıktığını söyleyen Zeynelova, "Bugün çok yorulduk. Eksiklerimiz vardı onları tamamladık. Alışverişin büyüsüne kapıldığımda kendimi durdurmakta zorlanıyorum. Onun dışında keyfim çok yerinde. Sürpriz projelerim var, yakın zamanda sevenlerimle paylaşacağım" dedi.
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