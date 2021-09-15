Senaryosunu yanında taşıyor

DENEYİMLİ oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan geçtiğimiz gün İstinyePark'daydı. Ünlü yönetmen muhabirlere poz verirken elindeki kırmızı dosya dikkat çekti. Gazetecilerin "Hamdi bey, elinizde ki yeni bir projenin senaryosu mu?" sorusuna gülümseyen başarılı yönetmen sadece "Evet" demekle yetindi. Bir restoranda toplantı gerçekleştiren Alkan, daha sonra alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.