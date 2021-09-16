Çocuklarda burun üstü çizgisine dikkat!

Sonbaharın yüzünü göstermeye başladığı bugünlerde, kreş ve ilkokula giden çocuklarda sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonları görüldüğünü belirten Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Alerji, Astım ve Immunoloji Uzmanı Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, uzamış, geçmeyen öksürük, burun kaşıntısına bağlı olarak burun üstünde çizgilenme, ağzı açık uyuma gibi şikayetlerin alerji habercisi olabileceğini ifade etti.

UYKU SÜRESİ ÖNEMLİ

Alerji teşhisinin ardından tedavi düzenlenmesi gerektiğini belirten Sözmen, "Aksi halde bu çocuklar sürekli antibiyotik kullanmak zorunda kalabilir. Bu da bağırsak florasını bozarak alerjik hastalıkları alevlendirir" dedi. Çocukların, bağışıklığının desteklenmesi için iyi uyku almasını öneren Sözmen, "Yetersiz uyku vücudumuzda yangıyı arttırarak hastalıkları yaratıyor. 1-2 yaş arası çocukların 11-14, 3-5 yaş arası çocukların 10-13, 6-12 yaş arası çocukların 9-12 saat, 13-18 yaş arası çocukların 8-10 saat uyuması gerekmektedir" diye konuştu.

D VİTAMİNİ ÖLÇÜLMELİ

Çocuklarda vitamin D alınması üst solunum yolunun sıklığını azalttığını söyleyen Sözmen, "Mümkünse kan düzeyi ölçülerek uygun günlük doz vitamin D verilmelidir. Çinko vücutta metabolizmanın düzenlenmesinde yüzlerce enzimin içinde yer alan ve normal büyüme, gelişme, bağışıklık sistemi ve bilişssel fonksiyonlar için gerekli bir mineraldir. Et ve deniz ürünlerinde , yumurta ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur" ifadelerini kullandı.

ŞİFA DEPOSU KARA MÜRVER

Sözmen, "Soğuk algınlığı belirtileri başladığında, kara mürver (Sambucus nigra) kullananılabilir. Antosiyanin ve quercetin gibi güçlü antioksidanlar içeren karamürver A, B1,, B2, B6, B9, C ve E vitaminleri içerirken, eser elementler (bakır , çinko, demir) ve potasyum, kalsiyum ve magnezyum minerallerini içerir" şeklinde konuştu.