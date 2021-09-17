Odaklanma sorunu yaşayanlar su içmeli

SU içmenin önemine vurgu yapan Diyetisyen Melisa Karataş, "Vücudumuz metabolik olayları düzenli devam ettirebilmek için ilk başta suya ihtiyaç duyar. Günlük hayatınızda yeterli su içmemenin stres, unutkanlık, panik ataklar, gerginlik, kabızlık ve hatta çalışmada odaklanma problemlerine neden olacağı yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Bu yüzden kişiler kendi kilosunu 30 ile çarpıp çıkan sonuç miktarı kadar mililitre cinsinden içmeleri gerekli su miktarını tespit edebilirler" açıklamasında bulundu.

DEMİR EKSİKLİGİNİN ÇARESİ KURU MEYVEDE

UZMAN Diyetisyen Dilek Sivri, halk arasında "kansızlık" olarak bilinen demir eksikliğinin doğru beslenme ile giderilebileceğini belirterek, "Kuru meyvelerden hurma, kuru kayısı, kuru üzüm bol bol tüketilmeli" dedi. Demir emiliminin artırabilir olduğunu ifade eden Sivri, "Bunun için demir içeren besinler kuşburnu, biber, kivi, turunçgiller, çilek, brokoli, domates, yeşil yapraklı sebzeler, kavun gibi C vitamini içeriği yüksek besinlerle birlikte tüketilmelidir" uyarısında bulundu.