Altınkoza’da ödüller sahiplerini buldu

'Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlendi. Bu yıl 28'incisi yapılan ödül töreni, katılımcıların kırmızı halı geçişiyle başladı. Festivalde En İyi Film ödülü, Ahmet Necdet Çupur'un yönettiği 'Yaramaz Çocuklar' filmine verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 'Cemil Şov' filmindeki performansıyla Ozan Çelik'e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Koridor filmindeki performanslarıyla Emel Göksu ve Ayşe Demirel'e layık görüldü