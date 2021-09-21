Avatar Atakan ailesiyle alışverişte

"AVATAR" lakaplı milli boksör Çağan Atakan Arslan önceki gün eşi Serap Korkmaz ve oğlu Leon Arslan ile görüntülendi. Atakan Arslan alışveriş merkezinde bulunan yeni sezon ürünlerini inceledi. Ardından oğlu Leon için oyun alanının bulunduğu bölüme geçerek keyifli dakikalar geçiren Arslan ailesi alışveriş merkezi çıkışı muhabirlere poz verip sohbet etmeyi etmedi. Avatar Atakan, Yeni projelere hazırlandığını söyledi.

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