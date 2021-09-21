Zorlu Performans Sanatları Merkezi Meydan Fuaye hafta sonu tam bir fuar havasına bürünecek. Ünlü isimleri ağırlayacak fuarda, alışveriş şenliği yaşanacak

Yılın en seçkin perakende fuarı birbirinden ünlü markalar ve ziyaretçileri ile 24-25-26 Eylül'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi Meydan Fuaye'de gerçekleşecek. SB Fuar Türkiye tarafından "Birleştiren ve Geliştiren" mottosuyla düzenlenen fuarda yıldızlar geçidi yaşanacak.



CEMİYET ALIŞVERİŞTE

SB Fuar Türkiye kurucusu Sevcan Bakır'ın düzenlediği fuara aralarında Tuvana Türkay, Özgü Kaya, Bade İşçil, Nilay Cafer, Gülben Ergen, Songül Öden gibi Türkiye'nin önde gelen isimleri katılacak. İş, cemiyet ve sanat dünyasının yakından takip ettiği fuar sektörleri bir araya getirirken markaların gelişimlerine de katkı sağlayacak. SB Fuar Türkiye, seçkin markalarla alışveriş coşkusunu yaşatırken; geliştirilmiş içerikleriyle ziyaretçilerine keyif dolu 3 güne ev sahipliği yapacak.