Fuar Açıkhava’da tempo düşmüyor

Konser, dans ve tiyatro sevenlerin en büyük buluşma noktalarından İzmir Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu, Eylül ve Ekim aylarında yine dopdolu programlar sunuyor.



İZMİRLİLER SANATA DOYACAK

Ünlü şarkıcılar ve grupların konserlerine ev sahipliği yapacak olan mekan, standup ve tiyatro gösterileriyle de İzmirlilere kahkaha dolu dakikalar yaşatacak. Farklı tarihlerde Yaşar, Edis, Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, Sıla, Erol Evgin, Emre Aydın, Tan Taşçı, Ayta Sözeri, Barabar, Duman ve Evgeny Grinko konserlerinin yapılacağı alanda, Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Güldür Güldür Show ve Hasan Can Kaya'nın kendine has eğlence dolu gösterileri ile Anadolu Ateşi dans şovları yer alacak. Öte yandan her yıl kapalı gişe oynayan Erdal Beşikçioğlu'nun "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı tiyatro oyunu da izleyicilerin beğenisine sunulacak.



■ ERCAN AKGÜN

