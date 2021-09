Kalbinizle aynı yaşta mısınız?

TELEVİZYON KARŞISINDA YEMEK GÖBEK YAPIYOR

TELEVİZYON karşısında ya da bilgisayar başında geçirilen zamanın artması ile yemek yeme alışkanlıklarımız da değişmeye başladı. Ve bu zararlı alışkanlık farkında olmadan alınan fazla kaloriler ile direkt kalbi hedef almaya başladı. Televizyon izlerken ya da bilgisayar başındayken yemek yeme alışkanlığı kontrolsüz bir yemek yeme davranışıdır. Bu süreçte ne yediğinizi kontrol edebilir ne de doyduğunuzu

hissedebilirsiniz. Kısacası daha fazla yer ve daha fazla kalori alırsınız. Özellikle buna gece atıştırmaları da eklenince hem kilolar hem de kalbe binen yük daha çok artar. Televizyon karşısında ya da gece yemek yeme gibi yapılan beslenme hataları özelikle vücudun orta bölümündeki yağlanmayı artırır



FAZLA TUZ KALBİ YORUYOR

Fazla tuz tüketiminin tıpkı böbrek gibi kalp sağlığına da zarar verdiğini gösteren birçok çalışma var. Tuzda bulunan sodyum artışına bağlı olarak tansiyon aşırı şekilde yükselir ve damarlara zarar verir. Böylelikle kalp ve damar hastalıklarının kapısını açar. Bunun için günlük tuz tüketimini kısıtlamak gerekir. Beslenme planınızda tuz kullanmak yerine daha çok baharatlara yer vermeye çalışın. Porsiyonu küçük gibi dursa da yoğun kalori içeren bazı yiyecekler kalbin daha fazla çalışmasına ve yorulmasına neden olur. Bu tarz yiyecekleri sık sık tüketmek de kalbe zarar veren beslenme hataları arasındadır. Cips, tatlı, bisküvi, hamur işi gibi yiyecekleri dengesiz bir şekilde tüketmek kalp damarlarının zarar görmesine etki eder.



KİLO ARTTIKÇA KALBİN YAŞI İLERLİYOR

Kötü beslenme şekli ve hareketsiz bir yaşam sadece fazla kilolarla sizi karşı karşıya bırakmaz aynı zamanda kalbiniz için de olumsuz sonuçlar doğurabilir. Aldığınız her fazla kilo kalbiniz için bir yük oluşturur ve kalbinizin daha çok çalışarak yıpranmasına ve hızla yaşlanmasına neden olur. Kalp uzmanlarının da belirttiği gibi kalp yaşı, beslenme ve yaşam tarzına bağlı olarak fiziksel; yani takvim yaşıyla aynı olmayabilir. Yapılan beslenme hataları kalbi yaşlandıran en önemli nedenlerdendir.



TEK DÜZE BESLENMEKTEN KAÇININ

YAŞAM boyu tek düze bir beslenme planı genel sağlığımız için ihtiyacımız olan vitamin, mineral gibi gereksinimleri karşılayamaz. Sağlıklı bir kalp yani sağlıklı yaşam için besin öğelerini çeşitli beslenme şekliyle alabiliriz. Beslenme planımızdaki denge gibi çeşitlilikte önem arz eder. Ne kadar çeşitli beslenirseniz kalbiniz de o kadar genç kalır.



KALBİ GENÇ TUTMANIN SIRLARI

■ Kahvaltını atlama. Kahvaltın bir açma ya da poğaça olmamalı. Bol yeşillikle ve yumurta ile güne başla.

■ Az ve sık yemek ye. Ana ve ara öğünlerini aksatma.

■ Kalbin için en sağlıklı et balıktır. Kırmızı eti azaltmaya daha çok balık tüketmeye çalış.

■ Her öğünde mutlaka yeşil sebzelere yer ver. Yeşillikleri çiğ tüketmeye çalış.

■ Her gün bir porsiyon meyve tüket. Ahududu ve çilek gibi lifli ve biyoaktif bileşikler içeren besinler kalp dostu meyvelerdir.

■ Mümkün olduğu sürece hamur işi ve şerbetli tatlılar tüketme. Haftada sadece bir gün dengeli bir porsiyon ile kendine izin ver.

■ Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek çeşitlerini tercih et.

■ Kalbin için günde 30 dakika ayır ve egzersiz yap. Hareket et. Daha az arabaya bin daha çok yürü.