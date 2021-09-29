Pazartesilerin lideri ’Kalp Yarası’

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi "Kalp Yarası" on üçüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti.



BU HAFTA DA ZİRVEYİ KAPTIRMADI

Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %6,16 izlenme oranı ve %18,05 izlenme payı alarak birinci oldu. Zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #KalbimSensiz etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. 13. bölümde Ayşe, karşısına çıkan Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesiyle bir an umutlansa da Ferit'in fikrini değiştirmesi o kadar kolay değildi.



FERİT'E BOŞANMASI İÇİN BASKI YAPTI

Azade eline geçen video ile Ayşe'nin suçsuzluğunu kanıtlamak yerine görüntüleri saklamayı tercih etti. Ayşe'nin yalancı bir katil olduğunu söyleyerek Ferit'e boşanması için baskı yapmaktan geri durmadı. Ferit, Azade'ye sert bir tepki göstererek Ayşe'nin avukatı olduğunu ve suçsuzluğunu kanıtlayacağını söyleyince konakta kıyamet koptu. Yaman, Adnan'ın öz babası olduğunu öğrenmesiyle dağılmış bir halde kendini eve kapattı.



GEÇMİŞE DAİR SIRLARINI ÖĞRENDİ

DİZİNİN 13. bölümünde Bahtiyar'ın ziyaretiyle geçmişine dair tüm sırları öğrenen Yaman, öz annesinin mezarına da gitti. Bahtiyar hakkındaki büyük gerçek ise Yaman'la birlikte ortaya çıkmış oldu. Bahtiyar, ailesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Adnan Sancakzade'den intikamını almaya başladı. Azade, yönetim kurulu başkanı olarak holdingde işlerin başına geçti. Adnan'dan intikam almak için harekete geçen Yaman, bu durumu fırsat bilerek İhsan'ın ailenin arkasından iş çevirdiğini söyledi. Üstelik bu iddiasını bir video ile ispatlayınca, Sancakzade Ailesi'nde ortalık fena karıştı. Ayşe'nin başı aynı koğuşta kaldığı kadınlarla derde girdi. Ferit'in Ayşe'yi korumak için bulduğu çözüm ise ikilinin arasında duygusal bir kırılmaya yol açtı.