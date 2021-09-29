Yılın drama dizisi: Kardeşlerim

BAŞROLLERİNDE Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi, Magazin Gazetecileri Derneği tarafından yılın drama dizisi seçildi. Altın Objektif Ödülleri, 25'inci kez sahiplerini buldu.

İYİ BİR UYUM YAKALADIK

Turkcell ana sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, pandemi kuralları dahilinde ilgi yoğundu. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi, Magazin Gazetecileri Derneği tarafından yılın drama dizisi seçildi. Kardeşlerim'in yıldızları Coşkun ve Yaran, "Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederiz" dedi. Kardeşlerim dizisinde Onur Seyit Yaran ile iyi bir uyum yakalayan Su Burcu Yazgı Coşkun'un en büyük hayali belli oldu. Genç oyuncu, "Dans etmeyi çok seviyorum. En büyük hayalim ileride Flamenko yapabilmek" itirafında bulundu.