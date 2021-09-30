İzmir Operası, sezonu konserle açıyor

4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde zengin bir programla yaz sezonunda da izleyicileriyle buluşan İzmir Devlet Opera ve Balesi, bu akşam saat 20.00'da 'Açılış Konseri' ile yeni sezona 'merhaba' diyecek.

RENKLİ BİR GECE OLACAK

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde yeni sanat sezonunun ilk etkinliğinde İzmir Devlet Opera ve Balesi, dünyaca ünlü bestecilerin eserleriyle sanatseverleri Necdet Aydın Sahnesi'nde ağırlayacak. Açılış Konseri'nde G. Bizet, G. Donizetti, G. Verdi, G. Puccini, C. Gounod, W. A. Mozart ve J. Massenet'nin operalarından seçilen en ünlü arya ve düetler, solistler Birgül Su Ariç, Derya Kırcalı Gürlük, Burçin Savigne, Beril El, Ayşe Özmen, Ayşe Şenogul, Ebru Kaptan, Oğuz Çimen, Muzaffer Soydan, Aydın Uştuk, İnanç Makinel, Cengiz Sayın, Cihan Özmen, Teyfik Rodos ve Hasan Alptekin ile Orkestra Şefi Tulio Gagliardo yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde seslendirilecek.

NEGATİF SONUÇ BEYANI

Tüm etkinliklerde İçişleri Bakanlığı'nın 'Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu' genelgesi kapsamında aşı olmayan kişilerin; 18 yaş ve üzeri için uygulanacak negatif sonuçlu PCR testini salonlara girerken HES kodu üzerinden beyan etmeleri gerekiyor. Etkinliklerin biletleri www.biletinial. com sitesinden ve Bornova Kültür ve Sanat Merkezi ile Elhamra Sahnesi gişelerinden temin edilebilir.