KAYSERİSPOR takımının teknik direktörü Hikmet Karaman, eşi Selin Özhanci Karaman ile Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde baş başa alışveriş merkezine gelen çift, Vadistanbul Moda Caddesi'nde alışveriş yaptı.
KAYSERİSPOR takımının teknik direktörü Hikmet Karaman, eşi Selin Özhanci Karaman ile Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde baş başa alışveriş merkezine gelen çift, Vadistanbul Moda Caddesi'nde alışveriş yaptı.
Hikmet Karaman eşiyle alışverişte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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