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Haberler Sarmaşık Hikmet Karaman eşiyle alışverişte

Hikmet Karaman eşiyle alışverişte

Hikmet Karaman eşiyle alışverişte

1.10.2021

KAYSERİSPOR takımının teknik direktörü Hikmet Karaman, eşi Selin Özhanci Karaman ile Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde baş başa alışveriş merkezine gelen çift, Vadistanbul Moda Caddesi'nde alışveriş yaptı.

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