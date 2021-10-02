Anadolu Ateşi’nin minik dansçıları dersbaşı yaptı

ANADOLU Ateşi Dans Akademisi'ne devam eden minik dansçılar, koronavirüs salgını nedeniyle uzak kaldıkları eğitimlerine yeniden başladı. Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, farklı kentlerde kurulan akademilerle küçük öğrencilere dansı sevdiriyor. İzmir'de bulunan akademiye giden öğrenciler salgın tedbirleri kapsamında yaklaşık 1,5 yıl eğitimlerine ara vermek zorunda kaldı. Derslere zaman zaman online devam eden öğrenciler, okullarının açılmasıyla büyük bir heyecanla dans merkezine koştu. Eğitmen Ebru Afaruz, akademinin eğitime yeniden başlamasına çocukların çok sevindiğini belirtti.