  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Oyuncu Ezgi Mola hakaretten ceza aldı

Oyuncu Ezgi Mola hakaretten ceza aldı

Oyuncu Ezgi Mola hakaretten ceza aldı

2.10.2021

OYUNCU Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Mola'yı 5 bin 200 TL cezaya çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. Oyuncu Mola, 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından Orhan hakkında hakaret içeren paylaşımlar yapmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oyuncu Ezgi Mola hakaretten ceza aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.