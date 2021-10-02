Oyuncu Ezgi Mola hakaretten ceza aldı

OYUNCU Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Mola'yı 5 bin 200 TL cezaya çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. Oyuncu Mola, 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından Orhan hakkında hakaret içeren paylaşımlar yapmıştı.